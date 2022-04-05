وكيلا «زراعة» و«تموين» الفيوم يتفقدان صوامع وحقول محصول القمح

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ويرافقه المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم والمهندس زينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، وفاطمة جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم، أحد الحقول المنزرعة بمحصول القمح صنف جميزة 12، وهي أحد الأصناف شديدة الإصابة بمرض الصدأ وذلك بمركز سنورس ناحية سنورس ثاني، وذلك للإطمئنان على الحالة العامة للمحصول.

وقد استعرض وكيل زراعة الفيوم الجهود التي بذلتها مديرية الزراعة بالفيوم بكافة أجهزتها الإرشاد والمكافحة بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وذلك منذ أكثر من ستة أشهر قبل بداية موسم الزراعة والتي تمثلت في نشر السياسة الصنفية للأصناف المصرح بزراعتها في محافظة الفيوم والتي تعطي أعلى إنتاجية، وتكون مقاومة للإصابات المرضية ومنها الأصناف الحديثة مثل مصر 3، سخا 95 وأيضًا تنفيذ المؤتمرات الموسعة مع مستوى المديرية والمراكز.

وأشار المرور المستمر على مدار الساعة بالاشتراك مع فريق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح على الحقول المنزرعة بالمحصول، وعدم ظهور إصابتها بالصدأ وخصوصاً في الأصناف الأقل تحملاً للمرض وظهور المحصول بحالة جيدة والسنابل ممتلئة.

وكذلك تنفيذ أيام الحقل والندوات الإرشادية بالحقول الإرشادية (حيث تم زراعة 169 حقلا إرشاديا موزعة مع مراكز المحافظة) جميعها مزروعة على مصاطب لما لها من مميزات منها التوفير في كمية التقاوي والتوفير في مياه الري بمقدار الربع، ومقاومة الرقاد وإعطاء أعلى إنتاجية.

ثم تحدث مدير عام الإرشاد عن التحديات التي واجهت محصول القمح هذا الموسم والتي كان أبرزها دودة الحشد الخريفية حيث استعدت مديرية الزراعة لهذا الخطر بل بداية الموسم بفريق عمل من الإرشاد والمكافحة، وتم نشر التوصيات الفنية لمكافحة هذا الخطر على مستوى الجمعيات الزراعية سواء عن طريق المطبوعات أو الأفلام التي يتم عرضها على شاشات العرض بالجمعيات.

كما تم أيضًا توفير المبيدات المستخدمة في المكافحة لهذه الآفة، وأيضاً المبيد المستخدم فى مكافحة الأصداء عن طريق إدارة المكافحة بالمديرية والإدارات الزراعية.

كما تم أيضًا زيارة الصوامع بمركز الفيوم وطامية؛ لمتابعة الاستعداد لاستلام محصول القمح.

وقد استعرض وكيل التموين بالفيوم جهود مديرية التموين بالفيوم في تجهيز عدد 13 موقعا لاستلام المحصول ما بين شون أسمنتية تم تجهيزها أو صوامع مجهزه بقدرة استيعابية أكثر من 200 ألف طن، كما تم تشكيل لجان لاستلام المحصول بكل موقع من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومن المتوقع أن يزيد التوريد هذا الموسم عن الموسم الماضي نظراً لزيادة أسعار التوريد والتي قد تصل إلى 885 جنيها للأردب وزن 150 كجم، وكذلك تم عملية التطهير لهذه الصوامع لتكون جاهزة لاستقبال القمح هذا العام، وأيضاً تم تجهيز أماكن لإنتظار السيارات بكل موقع، وذلك لتسهيل عملية الاستلام ومنعاً للتكدس والزحام.