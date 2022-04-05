محافظ بورسعيد: بدء تشغيل مدرستين بسهل الطينة العام القادم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمنطقة سهل الطينة ومدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية والمستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، ورئيس الوحدة بمنطقة بسهل الطينة، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز رئيس الوحدة بمنطقة بسهل الطينة حول موقف الوحدات المستغلة وغير المستغلة في مختلف المجالات داخل قرى سهل الطينة شرق بورسعيد، فضلًا عن استعراض موقف عمل المرافق بالقرى، ووجه محافظ بورسعيد بتذليل أى عقبات والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل للتأكد من تقديم خدمات المرافق على أعلى درجة من الكفاءة بمنطقة سهل الطينة.

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في تشغيل مدرستين بمنطقة سهل الطينة تضاف للمنظومة التعليمية بمحافظة بورسعيد، وذلك للتيسير على المواطنين القاطنين بشرق بورسعيد، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم وسبل الراحة للقائمين على العملية التعليمية بمنطقة سهل الطينة.

كما نوه المحافظ إلى تخصيص وحدات سكنية للمعلمين ومسؤولي التعليم المنضمين للعمل بالمدرستين.

وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد السكرتير العام بالبدء في تشكيل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية بالمدينة والخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة سهل الطينة، لافتًا أن الجهاز الإداري يضم ممثلي المديريات والإدارات المختلفة، موجهًا أيضًا بعقد اجتماع في نهاية الأسبوع للتعرف على مستجدات العمل في هذا الشأن.

وشدد اللواء عادل الغضبان على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، لسرعة تنفيذ الخطط التنموية بشرق بورسعيد و متابعة المشروعات الجارية في مختلف القطاعات، وفي هذا الشأن وجه محافظ بورسعيد بحصر الأراضي الزراعية بمنطقة سهل الطينة والمساحات المنزرعة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها بالتنسيق بين رئيس الوحدة ومستشار المحافظة للمساحة والتحول الرقمي.