الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز متهم جديد بقضية «دعاء سهيل» في الغش التجاري

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجز «محمد .ع» متهم في قضية الغش التجاري، في واقعة ضبط «دعاء سهيل» خبيرة التغذية.

ويعرض على النيابة صباح باكر، رفقة الأحراز التي ضبطت بحوزته «الأدوية» وهاتفين محمول مضبوطين معه.

كما طالبت بسرعة وصول تحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، لبيان دوره في الواقعة، وعما إذا كان على علم بأن الأدوية التي ضبطت بحوزته غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر ودون فواتير.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد ممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أنها روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس.

وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

كما تبين من التحريات أنها ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وادعت دعاء أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.

نيابة الشئون المالية والتجارية حجز خبيرة التغذية دعاء سهيل ضبط

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وائل لطفي

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