الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان و«شوادر» محاربة الغلاء

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معارض أهلا رمضان، والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، للتأكد من توفير السلع والتزام التجار بتخفيض الأسعار ما بين 1إلى 20%، واللحوم تصل لـ 40%، وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين المترددين.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة المعارض والشوادر التي تم افتتاحها بمدن المحافظة وعدد من القرى، والتأكد من بيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ، أنه لن يسمح بقيام بعض التجار بتخزين وإخفاء السلع حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة، لافتاً إلى حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وشدد على كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

كفر الشيخ تجار سلع رمضان معارض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

الإحصاء: خط الفقر القومى للفرد 10279 جنيهًا فى السنة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

بحضور شكرى.. بدء جلسة مشاورات بين الوفد العربى ووزير خارجية أوكرانيا

تفاصيل القبض على خبيرة التغذية «دعاء سهيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟