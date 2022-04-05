محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان و«شوادر» محاربة الغلاء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معارض أهلا رمضان، والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، للتأكد من توفير السلع والتزام التجار بتخفيض الأسعار ما بين 1إلى 20%، واللحوم تصل لـ 40%، وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين المترددين.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة المعارض والشوادر التي تم افتتاحها بمدن المحافظة وعدد من القرى، والتأكد من بيع السلع بأسعار مخفضة، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ، أنه لن يسمح بقيام بعض التجار بتخزين وإخفاء السلع حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة، لافتاً إلى حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وشدد على كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.