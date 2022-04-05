الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق شب في منزل بقنا

حريق في منزل
حريق في منزل

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في منزل؛ لفحص الخسائر والتلفيات وأسباب الحريق.
كانت تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، من السيطرة على حريق نشب في منزل بنجع غلاب التابع لمركز قوص جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بنجع غلاب، والسيطرة على النيران قبل امتداده للمنازل المجاورة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.
وأسفر الحريق عن إصابة شاب يدعي عبد الستار محمد، 35 عاما، باختناق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولي النيابة التحقيقات.

النيابة العامة في قنا حريق منزل فحص الخسائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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