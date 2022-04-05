الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ثأرًا لشقيقه.. تفاصيل ضبط مسجل خطر بحوزته «طبنجة» بالمرج

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري للانتقام لشقيقه المقتول في منطقة المرج.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها قيام شقيق المتوفى " له معلومات جنائية" بإعداد سلاح نارى بقصد الثأر لمقتل شقيقه.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته أقر بإعداد السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد الثأر لمقتل شقيقه إثر المشاجرة المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة سلاح نارى مسجل خطر ضبط منطقة المرج

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