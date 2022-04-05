الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 9 عاطلين يتاجرون فى المواد المخدرة بالقليوبية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 9 عاطلين ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 85 جراما من مخدر الهيروين، و45 جراما من مخدر الحشيش، و240 جراما من مخدر البودر، و100 جرام من مخدر الإستروكس، و750 جراما من مخدر الهيدرو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

النيابة العامة التحقيقات حبس القليوبية المعمل الجنائي مديرية أمن القليوبية

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