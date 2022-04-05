إحباط تهريب عملات تعود للعصر العثماني والسلطان حسين كامل بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكبة أجنبية حاولت تهريب مجموعة من العملات المعدنية بالمخالفة لقانون الآثار.

البداية ، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالصالة الحمراء بمبني الركاب رقم 2 على الحقائب المتخلفة، حضرت الراكبة لاستلام حقيبتين كانتا قد تخلفتا عن الوصول معها أثناء قدومها على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس.

وبفحصهما تبين وجود عدد من العملات المعدنية والورقية داخل إحدى الحقيبتين، وتبين وجود 51 عملة معدنية تخضع لقوانين حماية الآثار، وهى عبارة عن خمس عملات ترجع للعصر العثماني، وتسع عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل.

وتخضع الـ14 عملة السابق ذكرها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وأحد عشر عملة ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، وخمس وعشرين عملة ترجع لعصر الملك فاروق الأول وعملة واحدة تخص دولة فلسطين بتاريخ 1927، وتخضع الـ37 عملة الأخيرة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.