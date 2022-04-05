العمروسى يظهر لأول مرة فى الحلقة الثالثة من «الاختيار 3»

ظهر الفنان محمد العمروسي، في مسلسل الاختيار 3- القرار للمرة الأولى منذ بدء حلقات مسلسل الاختيار 3.



وكان أول ظهور للفنان محمد عمروسي في مبنى المخابرات العامة، ليمارس عمله بشكل طبيعي، كأحد ضباط المخابرات العامة.

وحدث تفاعل واسع حظيت به الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميا عبر قناة ON.



يعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضا.