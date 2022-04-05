الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العمروسى يظهر لأول مرة فى الحلقة الثالثة من «الاختيار 3»

الفنان محمد العمروسي
الفنان محمد العمروسي

ظهر الفنان محمد العمروسي، في مسلسل الاختيار 3- القرار للمرة الأولى منذ بدء حلقات مسلسل الاختيار 3.


وكان أول ظهور للفنان محمد عمروسي في مبنى المخابرات العامة، ليمارس عمله بشكل طبيعي، كأحد ضباط المخابرات العامة.

 

وحدث تفاعل واسع حظيت به الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميا عبر قناة ON.


يعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضا.

محمد العمروسي الفنان محمد العمروسي مسلسل الاختيار الاختيار 3 أول ظهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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