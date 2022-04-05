انتصار عبد الفتاح: إنطلاق ليالي المقامات الروحية لأول مرة في بيت يكن

استمرارا لنجاح ليالي المقامات الروحية، في الدورات السابقة التي أضاءت ميادين القاهرة وشوارعها من أول شارع المعز، مرورًا بممر بهلر بوسط البلد وميدان روكسي وميدان الكوربة بمصر الجديدة، وبيت السناري بحي السيدة زينب، تعود ليالي "المقامات الروحية" في دورتها السابعة تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

وتنطلق أولي ليالي الدورة السابعة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، الموافق الرابع من شهر رمضان المعظم بعرض "طقوس السمو"، تحت شعار “فلنسمع حتي نري .. ونري حتي نسمع”، ولأول مرة تقدم ليالي المقامات الروحية عروضها في بيت يكن، والكائن في 30 شارع حسن آغا من شارع سوق السلاح بجوار حمام بشتاك في حي الدرب الأحمر.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، صاحب رؤية ومخرج "ليالي المقامات الروحية" لـ"الدستور": تستمر الليالي حتي 20 رمضان من خلال احتفالية رمضانية لفن السماع٬ مع أهم الأصوات في فن السماع.

وأضاف انتصار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: كما تقام ليالي المقامات الروحية، أيضا في قبة الغوري بشارع الحسين، وبيت السناري للثقافة والفنون التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب في القاهرة.

ــ أولي الأنشطة الثقافية والفنية الرمضانية

وتابع “عبد الفتاح” موضحا: تنطلق في أرجاء المحروسة، بعد النجاح الجماهيري والإعلامي الكبير في الدورات السابقة، لليالي المقامات الروحية في قبه الغوري بالحسين التابع لصندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة وشارع المعز، وممر بهلر بوسط البلد، وميدان روكسي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. وقدمت في بيت السناري للثقافة والفنون التابع لمكتبة الأسكندرية بالسيدة زينب. ولقد إرتبطت ليالي المقامات الروحية بتلاحم الجمهور الحبيب عبر الأزمنة والأمكنة ..

وبناء على رغبة الجماهير والإعلامين في أرجاء المحروسة، تنطلق فعاليات ليالي المقامات الروحية من جديد في الشوارع والحواري والأحياء الشعبية والقاهرة التاريخية .

لإكتشاف أماكن و فضاءات جديدة تؤكد على عظمة وثراء الشخصية المصرية لخلق حالة إبداعية شعبية أصيلة ومتفردة وسط حالة من البهجة والتفاؤل والإنسجام، بمشاركة وإحتضان الجماهير الحبيبة لهذه الليالي ..

تبدأ ليالي المقامات الروحية الدورة السابعة ولأول مرة في بيت يكن الأثري للفنون بالدرب الأحمر هذا الحي الشعبي الأصيل والذي يحتصنن ذاكرة وحكايات من تاريخ المحروسة وتحديدا في حارة حسن أغا، في الفترة من 4 رمضان إلي 8 رمضان حيث يستقبل أهالي المنطقة الليالي بحفاوة وترحاب، ويفتتح الليالي الدكتور المهندس علاء الحبشي صاحب مشروع وترميم بيت يكن الأثري للفنون وبحضور نخبة من الإعلاميين والسفراء والمثقفين بمشاركة العديد من فرق الإنشاد في مصر وسوريا وإندونيسيا، وفرق متميزة من زمن الفن الجميل.

ولفت انتصار عبد الفتاح إلي أنه: الذي نؤكد عليه من خلال ليالي المقامات الروحية، ثم تنطلق ليالي المقامات الروحية في حي الحسين في قبة الغوري وعرض طقوس السمو وعروض فن السماع أيام: 11 رمضان .. 14 رمضان ... 17 رمضان.

ثم تنطلق قافلة ليالي المقامات الروحية في إحتفالية كبرى فى السيدة زينب بيت السناري للثقافة والفنون التابع لمكتبة الأسكندرية في الفترة من 13 رمضان إلي 20 رمضان

حيث يفتتح هذا الحدث الكبير الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الأسكندرية ونخبة كبيرة من الإعلاميين والمثقفين .



