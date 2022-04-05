أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-4-2022

يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، التحديثات الأخيرة لأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5-4-2022، وفقًا للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

تعرف على أسعار اليورو في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-4-2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 20.09 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.09 جنيه، و20.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 20.01 جنيه للشراء، و20.23 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أعلنت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.05 للبيع جنيه، و20.25 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

و جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.06 جنيه للشراء، و20.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.08 جنيه للشراء، و20.23 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

نشرت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.09 جنيه للشراء، و20.26 للبيع.