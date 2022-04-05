هبوط أرضى بشارع ترعة الإسماعيلية فى شبرا الخيمة

شهدت منطقة حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطًا أرضيًا داخل شارع ترعة الإسماعيلية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في محيط الهبوط بالشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارَا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغَا من الأهالي بوجود هبوط أرضي داخل شارع ترعة الإسماعيلية في نهاية شارع نادي البلاستيك وتوقف الحركة بالشارع.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية التنفيذية بشبرا الخيمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة الهبوط الأرضي ومعالجة الهبوط بالردم الصحيح والسيطرة على الموقف نهائيًا وعودة الحركة داخل الشارع إلى طبيعتها لراحة وخدمة المواطنين.