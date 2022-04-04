الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» ترصد أشهر المحطات في تاريخ التليفزيون المصري (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن أشهر محطات فارقة في عمر التلفزيون المصري، جاء فيه أن أول نقل خارجي يبثه التليفزيون كان فى عام 1960، وأنه في عام 1978 تم توصيل القناتين إلى منطقة قناة السويس، وأنه فى عام 1961 تم إنشاء أول قسم للرسوم المتحركة.

ورصدت الورقة التعريفية «الإنفوجراف» أنه فى عام 1970 تم إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه فى عام 1998 أطلق التليفزيون أول قناة إخبارية.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فى إنفوجراف لها، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وفد «التنسيقية» يلتقي السفير الهولندي

وكان التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير هولندا  لدى القاهرة، هان ماورتس سخابفلد.

في بداية اللقاء، أكد السفير الهولندى عمق العلاقات المصرية الهولندية، ومدى ما تشهده من زخم وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأعرب السفير الهولندى عن تقديره للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي ، وتم تناول العديد من النقاط حول الاستراتيجية وسبل تحقيق أهدافها.

الصفحة الرسمية مقالات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التواصل الاجتماعي فيس بوك عمر التلفزيون المصري

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