الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فعالية «صلاة لأجل السلام في العالم».. بكنيسة العذراء مريم ببني مزار والبهنسا

الكنيسة
الكنيسة

نظمت كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، اجتماعا وفاعلية «هوس إيروف»، حيث سلمت الكنيسة مسابقتها الكبرى في نصوص بشارتي متى ومرقس.


كما نظمت الكنيسة فعالية صلاة لأجل السلام في العالم، وفي مصر، بحضور المرنمة مريم حلمي.


وعلى صعيد مختلف، زار  مكتب التعليم المسيحي بالإسماعيلية، كنيسة الراعي الصالح بالسويس، حيث كان في استقبال وفد المكتب الأب بشاي إسحق، راعي الكنيسة، والأخت نعمة ألفي، أمينة الخدمة، وخدام وخادمات الرعية، والمخدومين.


قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ اليوم بالصلاة والترانيم، ثم زار الأب أندراوس فوزي، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية فصول التربية للمراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية. تضمنت الزيارة حوارا بين الأب أندراوس والمخدومين حول لقاء التعليم المسيحي لكل فصل.


وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلا ذلك، لقاء آخر بين مسؤول مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي والخدام والخادمات، لسماع ترتيب خدمتهم وكيفية تنشيطها، بالإضافة إلى كل ما يحتاجونه من المكتب خلال الفترة المقبلة.


ووجه الأب أندراوس بعض الملاحظات الخاصة بالخدمة، كما أوضح خطط مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وكيفية التعاون معهم. واختتم اللقاء بالصلاة والتقاط الصور التذكارية.


ونظم تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك الآباء رعاة الكنائس (القُمُّص أبرام مرجان- الأب باخوم عويضة الفرنشيسكانيّ)، يومًا تكوينيًّا لمرحلة إعداديّ، وذلك يوم الجمعة 1 إبريل 2022، بالمدينة المريميّة دير الآباء الفرنشيسكا بالمُقطّم، للتّعمُّق في أمثال ومعجزات السّيّد المسيح. هذا وقد قام بالتّكوين، خدّام المراحل في الكنيستين.

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