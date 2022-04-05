دينا الشربينى تهرب بالأموال من الإسكندرية فى «المشوار»

بدأت رحلة الهروب في الحلقة الثالثة من المشوار، فبعد أن أدركت ورد (دينا الشربيني) أن وجيه (أحمد كمال) على علم بمكانها، تشاجرت مع ماهر (محمد رمضان)، ولكنهما تفاجئا بعصابة وجيه تطاردهما في مصنع الملح، ليقررا الهرب من الإسكندرية.

وبالفعل أخذ ورد وماهر حقيبة الأموال وهربا من المنزل في مطاردة عنيفة مع عصابة، ولكنها استغلت الفرح في المنطقة وهربت في زحمته، هي تبارك للعروسة والعريس، حتى تمكنت من الهرب مع زوجها ماهر، ليبدأ مشوار دينا الشربيني في الهرب من عصابة وجيه، ولكن إلى أين؟

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة "dmc دراما" في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول.