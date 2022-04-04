الصليب الأحمر يعلن عن احتجاز فريقا تابعا له غرب ماريوبول الأوكرانية

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أن فريقا تابعا له كان يساعد في إجلاء المدنيين المحاصرين من مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا قد تعرض للاحتجاز على يد "الشرطة" في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي بذلت جهودا منذ أيام لإيصال فريق إلى ماريوبول للمساعدة بفتح ممر آمن لآلاف المدنيين الذين يسعون الى الفرار، أن هذا الفريق "محتجز في بلدة محاذية تخضع حاليا للسيطرة الروسية".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية كايتلين كيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن الفريق "محتجز في بلدة مانغوش على بعد 20 كيلومترا غرب ماريوبول".

وأضافت أن "الفريق أوقف الاثنين خلال قيامه بجهود إنسانية للمساعدة في فتح ممر آمن للمدنيين".

وردا على سؤال حول الجهة التي تحتجز الفريق، أجابت "الشرطة" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت كيلي إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتصال مباشر بزملائنا وهي تتواصل ع الأطراف كافة على كل الجهات لإيضاح الوضع والسماح لهم باستئناف عملهم الإنساني".

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول منذ أكثر من شهر حيث يدافع السكان عن أنفسهم في ظل ظروف ندد بها المجتمع الدولي.

وانهارت محاولات سابقة لإجلاء السكان على الرغم من أن البعض خاطر بالخروج من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون شخص.

وكشف رئيس بلدية ماريوبول الاثنين أن 90 بالمئة من المدينة قد دمر ونحو 130 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخلها وسط قصف روسي مستمر.