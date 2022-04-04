الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة قبل منتصف الليل

قبل منتصف الليل.. زيارة شكري لأوكرانيا وغرق المركب سنار السودانية

قبل منتصف الليل
قبل منتصف الليل

ترصد "الدستور" أبرز الأخبار المهمة التي حدثت اليوم، في نشرة "قبل منتصف الليل".

الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الأمثل للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

وجه الرئيس السيسي بعدة توجيهات هامة للشأن العام المحلي، وكان أبرزها تدشين إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ووجه التنسيق والتناغم بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.

هنا باقي (التفاصيل). 

 

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية 

مصر تؤكد دومًا في كل أزمة أنها طرف فاعل في الشأن الإقليمي والعالمي ودائمًا ما يقام لها وزن في كل القصايا ويًسمع وجهة نظرها بمنتهى الجدية كونها على قادرة على صنع التغيير، وفي إطار ذلك وصل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، إلى روسيا، ضمن جولته التي تشمل، بولندا، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة الأوكرانية بشكل دبلوماسي.

(التفاصيل )

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة 

في منشور على فيس بوك أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ الحقوق، أن هناك شريحة تضررت لكن لسبب غريب ويبدأ قائلًا: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة" . ( التفاصيل) 

 

مصر تعزى السودان فى ضحايا «مركب سنار» 

وأعربت مصر عن بالغ الأسى وصادق المواساة للسودان الشقيق جراء غرق مركب بولاية سنار، كان يقل عددا من العاملين الزراعيين، مما أسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصا أغلبهم من السيدات.

 

( التفاصيل( 

 

قصة بوتشا الأوكرانية.. كيف تحولت مدينة «الشباب» إلى أرض الجحيم؟

اتهمت السلطات الأوكرانية تتهم الجيش الروسي بارتكاب فظائع. بعد تحرير المدينة التي تقع على بعد 37 كيلومترًا شمال غربي كييف، حيث ظهرت صور مخيفة تؤكد عمليات القتل الجماعي للمدنيين في المدينة، من خلال صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها ونشرها من قبل Maxar Technologies لقراءة باقي (التفاصيل) 

السيسي مصر اللواء جامعة الدول العربية روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

الاختيار 3 الحلقة 3.. عبدالمنعم أبوالفتوح في فيديو مسرب: «مينفعش الجيش يبقي غايب عن مستقبل مصر»

الاختيار 3- الحلقة 3.. «الإخوان» يفشلون في اختراق الجيش

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

لبنان يعلن إعادة هيكلة القطاع المصرفى وإنجاز خطة التعافى الاقتصادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة