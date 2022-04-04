قبل منتصف الليل.. زيارة شكري لأوكرانيا وغرق المركب سنار السودانية

نشرة قبل منتصف الليل

ترصد "الدستور" أبرز الأخبار المهمة التي حدثت اليوم، في نشرة "قبل منتصف الليل".

الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الأمثل للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

وجه الرئيس السيسي بعدة توجيهات هامة للشأن العام المحلي، وكان أبرزها تدشين إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ووجه التنسيق والتناغم بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.

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وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية

مصر تؤكد دومًا في كل أزمة أنها طرف فاعل في الشأن الإقليمي والعالمي ودائمًا ما يقام لها وزن في كل القصايا ويًسمع وجهة نظرها بمنتهى الجدية كونها على قادرة على صنع التغيير، وفي إطار ذلك وصل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، إلى روسيا، ضمن جولته التي تشمل، بولندا، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة الأوكرانية بشكل دبلوماسي.

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«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

في منشور على فيس بوك أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ الحقوق، أن هناك شريحة تضررت لكن لسبب غريب ويبدأ قائلًا: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة" . ( التفاصيل)

مصر تعزى السودان فى ضحايا «مركب سنار»

وأعربت مصر عن بالغ الأسى وصادق المواساة للسودان الشقيق جراء غرق مركب بولاية سنار، كان يقل عددا من العاملين الزراعيين، مما أسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصا أغلبهم من السيدات.

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قصة بوتشا الأوكرانية.. كيف تحولت مدينة «الشباب» إلى أرض الجحيم؟

اتهمت السلطات الأوكرانية تتهم الجيش الروسي بارتكاب فظائع. بعد تحرير المدينة التي تقع على بعد 37 كيلومترًا شمال غربي كييف، حيث ظهرت صور مخيفة تؤكد عمليات القتل الجماعي للمدنيين في المدينة، من خلال صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها ونشرها من قبل Maxar Technologies لقراءة باقي (التفاصيل)