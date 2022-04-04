«متداولة بالأسواق».. شكولاته بالحشيش تتسبب في فصل أصحاب وظائف مهمة

حذر الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، من تداول إحدى منتجات الشوكولاته المستوردة من الخارج وتحتوى على نبات الخشاش في مكوناتها.

وقال نصار في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة رغم أنهم لا يدخنون حتى السجائر”.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة السابق: “بالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من مخدر الخشخاش.. وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا ، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الحشيش يشكل جريمة تعاطى أو إتجار بحسب الأحوال.. وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر ، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر”.