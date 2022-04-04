الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«متداولة بالأسواق».. شكولاته بالحشيش تتسبب في فصل أصحاب وظائف مهمة

شوكولاتة بالحشيش
شوكولاتة بالحشيش

حذر الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، من تداول إحدى منتجات الشوكولاته المستوردة من الخارج وتحتوى على نبات الخشاش في مكوناتها.

وقال نصار في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة رغم أنهم لا يدخنون حتى السجائر”.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة السابق: “بالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من مخدر الخشخاش.. وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا ، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الحشيش يشكل جريمة تعاطى أو  إتجار بحسب الأحوال.. وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر ، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر”.

المحتويات 
جابر جاد نصا المخدرات الخشخاش الحشيش الشوكولاته تعاطى عقارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى 39

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وتوقعات بزيادة أسعار الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان