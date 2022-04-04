الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى ترعة الفؤادية بقنا

غرق
غرق

نجحت قوات الإنقاذ النهري، فى انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت شمال  قنا وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا أمس، من مركز شرطة أبوتشت بغرق "ضياء ر"18، عاماً فى ترعة الفؤادية.

كانت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الإتربى، مدير الإدارة، دفعت بفريق من الإنقاذ النهرى، فور تلقي بلاغ بوجود غريق، للمساعدة فى عملية انتشال جثة الغريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الانقاذ النهري انتشال جثة شاب غرقا ترعة

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