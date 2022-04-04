«الفقى»: 456 مشروعًا للصرف الصحى بقرى«حياة كريمة» بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بلغ 456 مشروعًا بمختلف قرى المحافظة تشمل "محطات رفع، ومحطات معالجة، وشبكات انحدار، وخطوط طرد "، مشيرًا إلى بدء العمل في جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.

وأوضح "الفقي" أن مشروعات الصرف الصحي الجارية منها 50 مشروعًا بمركز دار السلام، و90 مشروعًا بالبلينا، و36 مشروعًا بطما، و47 مشروعًا بالمراغة، و38 مشروعًا بساقلتة، و92 مشروعًا بالمنشاة، و103 مشروعات بجرجا.

وأشار المحافظ إلى أن عدد محطات الرفع التي يجري العمل بها بلغ 155 محطة، بالإضافة إلى 10 محطات لمعالجة الصرف الصحي، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، مشيرًا إلى أنها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج .