الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 130 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بقيادة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 130 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة السنطة إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المبانى بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

رفع سعودي قمامة ومخلفات وتراكمات أتربه شوارع السنطة

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