الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة صرافة يتاجر في النقد الأجنبي بالتجمع

حبس صاحب
حبس صاحب

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، الاثنين، حبس صاحب شركة  صرافة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالتجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة حبس صاحب شركة الاتجار النقد الأجنبي لتجمع الخامس

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