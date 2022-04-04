الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس النواب العراقي يحتج لدى تركيا بسب ملف المياه

النائب الأول لرئيس
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي

حذَّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم، من إهمال ملف المياه، فيما أشار الى تسليم رسالة للسفير التركي بشأن هذا الملف الحساس.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في كلمة له خلال استضافة وزير الموارد المائية، إن "اجتماعاً عقد مع وزير الموارد المائية والوكلاء، بشأن ملف المياه كونه موضوعاً حساساً ويمس حياة المواطنين ومستقبلهم، وكذلك ملف المياه الجوفية"، مشدداً على "ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف مهم، خاصة وأن أغلب الموجودين يجهلون الوضع ويولون مهمته لوزارة الموارد المائية"، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "الوزارة لا تستطيع مجابهة هذه الدول لوحدها، خاصة وأنها تحتاج الى علاقات ودور حكومي فاعل من خلال الضغط على الحكومات واستخدام السلطة"، مبيناً، أن "ملف المياه في تركيا يديره الرئيس أوردغان، فضلاً عن إشراف المرشد الأعلى على ملف المياه في إيران".

وأوضح أن ملف المياه في العراق مهمل، وقد يصل الحال في السنوات المقبلة الى عدم امتلاك المياه، منوها بأنّ الوضع قلق وحساس وملف المياه يعتبر من أخطر الملفات.

وأضاف أن لقاءات متكررة عقدت مع المسؤولين ومنهم السفير التركي وتم تسليمه رسالة واضحة اوصلها الى حكومته، علاوة على لقاء السفير بوزير الموارد المائية لبيان موقف بلاده.

وتابع: «لقاءنا اليوم مع وزير الموارد المائية لمناقشة خطة الوزارة وآلية دعم مجلس الوزراء لهذا الملف في الموازنة، فضلاً عن الضغط على الدول كون ان هذا الملف يهدد حياة المواطنين».

حاكم الزاملي ملف المياه مجلس النواب العراقي وزير الموارد المائية حياة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وتوقعات بزيادة أسعار الوقود

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان