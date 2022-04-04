قنا تسجل صفر إصابات كورونا

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المحافظة سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا، ولم تسجل أي إصابات منذ 5 أيام.

وأضاف تواضروس، في تصريحات صحفية، أن المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة، تراجعًا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، حتى سجلت صفر إصابات منذ 5 أيام مضت، كما أن المستشفيات أصبحت خالية من المصابين بالفيروس، موضًحا أن تلقيح المواطنين ضد الفيروس ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه بالرغم من وجود الفيروس وتأثيره على المواطنين، إلا أن المحافظة استفادت منه، من خلال تطوير المنظومة الصحية بقنا، وإضافة أسرة عناية مركزة وأسرة عادية وإحلال وتجديد للمستشفيات.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، ليس من المهم تسجيل صفر إصابات بكورونا، ولكن المهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال التباعد وارتداء الكمامات، والحفاظ على عدم انتشار الفيروس مرة أخرى، للحفاظ على صحة المواطنين.