مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بطريق العاشر من رمضان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة، بطريق مدينة العاشر من رمضان.



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الإقليمى "بلبيس - العاشر من رمضان" نزلة جنيفة وأسفر الحادث عن مصرع "احمد ع.م" 40 سنة، مقيم محافظة القاهرة، وإصابة كل من "احمد.ج.ال"، 25 سنة، مقيم محافظة الفيوم، بكدمات وسحجات بالجسم، و"أحمد.ص.م" 30 سنة، مقيم الفيوم بنزيف في المخ، و"صلاح.س.ع" 60 سنة، مقيم الفيوم، بنزيف فى المخ.

وجرى نقل المصابين إلى المركز الطبى العالمى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.