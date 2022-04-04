الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يفتتح المعرض الخيري لصالح الأيتام

معرض الجامعة
معرض الجامعة

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، المعرض الخيري للملابس والذي نظمته جامعة الطفل لصالح الأطفال الأيتام، وذلك بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، والمستشار محمد فوزي المستشار القانوني للجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاحتفال بيوم اليتيم في مصر والعالم العربي يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع؛ فالجامعة دورها لا يقتصر على العملية التعليمية فقط، بل تشمل أيضا خدمة المجتمع المحيط بها وتقديم كافة أوجه الخدمات والدعم اللازم للتنمية، لذلك حرصت الجامعة على المشاركة والاحتفال بهم وتقديم كافة المساعدات التي من شأنها ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الاهتمام والرعاية الكاملين.

وأوضح الدكتور محمد حشمت، أن الهدف من تنظيم المعرض هو توفير إحتياجات الأطفال الأيتام من الملابس وإدخال البهجة والسرور عليهم، مضيفاً أنه قام طلاب جامعة الطفل بتوزيع الملابس والألعاب والهدايا على عدد ٥٠ طفل من الأيتام بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذا المعرض يعد تجربة مفيدة لتدريب طلاب جامعة الطفل على المشاركة المجتمعية المفيدة للوطن وتحقيق رسالتها التعليمية والتنموية.

على جانب آخر، نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج الدورة التدريبية “نظم المعلومات الإدارية لشئون الأفراد برنامج الفاروق”، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية،  بالتعاون مع نظم المعلومات الإدارية، والتي أقيمت  على مرحلتين، وذلك بقاعات المركز بمبنى الأنشطة الطلابية بمقر الجامعة القديم.

مصر قانون طلاب تعليم محافظة تنمية معرض سوهاج

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