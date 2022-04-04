الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس القداس الإلهي بدير الراهبات في سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بدير راهبات قلب يسوع المصريات بسوهاج.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تلا القداس الإلهي، كلمة روحية من الأب عماد الطوال من كهنة البطريركية اللاتينية.

هذا و ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، أنه تحت رعاية وحضور الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، أقيمت في الأول من إبريل الجاري، الرياضة الروحية، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، بمشاركة الأب إبرام يوسف الفرنسيسكاني.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي تضمن الكلمة الروحية بعنوان "زمن الصوم فرصة لتجديد الشخص والجماعة"، حيث دار الحديث حول رسالة قداسة البابا فرنسيس عن الصوم الفصحي لعام ٢٠٢٠.

 

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