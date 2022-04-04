الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

سيامة راهبة جديدة بكنيسة مار جرجس بـ«منسافيس»

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

قال المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس بمنسافيس.

وأشار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إلى أنه جاء ذلك احتفالًا بارتداء الثوب الرهباني للأخت مريم نادي، من رهبنة الكلمة المتجسد. 

شارك في الصلاة والاحتفال الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة، وبحضور الأب زكريا عطية، راعي الكنيسة اللاتينية بسيدني بأستراليا، والأب يوحنا من الأرجنتين، والأب فيلوباتير كميل ملاك، مؤسس الابتداء من الرهبنة بمصر، بالإضافة إلى وفد من الأخوات الراهبات بالرهبنة، وأسرة الراهبة المُحتفى بها.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "أنواع البشر"، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص الأب المطران على متابعة الأحوال الرعوية للكنيسة، ومشاركة الكنيسة أفراحها، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الدعوات الكهنوتية، والرهبانية.

 

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