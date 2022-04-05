حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 5 أبريل 2022

قدم موقع Hindustan times توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

ستتلقى بعض الإرشادات والنصائح حول كيفية تحسين حياتك العاطفية أو كيفية تعميق العلاقة مع شريك حياتك، وهذه النصيحة ستأتي من الناس من حولك، وقد يكون مفيدًا لك ولكن قد يكون له بعض العواقب فتأكد من اتباع النصائح بذكاء.

برج الثور

كنت ستتخذ قرارًا هائلاً هذا الشهر بشأن حياتك العاطفية كنت تخطط لمستقبلك مع الشخص الذي يعجبك، ستنمو علاقتك بشريكك في المستقبل.

برج الجوزاء

ستكتسب علاقتك بشريكك الكثير من القوة هذا الشهر، وستستثمر كلاكما الكثير من وقتك وعواطفك في بعضهما البعض وسيساعد ذلك على ازدهار علاقتكما.

برج السرطان

ستكون حياتك العاطفية في شهر أبريل كما كانت في الشهر الماضي، قد تكون هناك بعض الاحتمالات لبعض المواقف الماضية التي عادت إلى الظهور في علاقتك.

برج الأسد

قد تندم على المواقف التي ستواجهها في حياتك العاطفية هذا الشهر، وينتهي بك الأمر إلى اتخاذ إجراء خاطئ أو قد تتفاعل بشكل غير ملائم مع الموقف.

برج العذراء

ستواجه الكثير من الارتباك في الحفاظ على علاقتك الحالية على قيد الحياة، وتكون هناك أيضًا فرصة للحصول على اقتراحين وستكون مرتبكًا، وتأكد من اتخاذ القرار بعقل هادئ.

برج الميزان

في هذا الشهر، قد تواجه الكثير من الاضطرابات في علاقتك بشريكك، قد تشعر أن علاقتك تقترب من حدود السمية بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب الأشخاص من حولك في حدوث اضطرابات في علاقتك والتي قد تكون أيضًا عاملاً مساهماً.

برج العقرب

ستكون مشغولاً هذا الشهر بحماية علاقتك وشريكك من كل الأشخاص السامين، ويمكنك حتى إخفاء الأشياء عنهم لتجنب التدخل. ستكون ضد السماح لأي شخص بإملاء حياتك العاطفية.

برج القوس

سيأتي شهر (أبريل) ببداية جديدة لك إما أنك ستخرج من علاقة قديمة أو ستدخل في علاقة جديدة قد يكون أيضًا أنك ستضع حدًا لجميع المشكلات التي نشأت في العلاقة سابقًا.

برج الجدي

ستقوم هذا الشهر ببناء علاقة قوية مع شريكك، وستكون مسيطرًا على شريك حياتك هذا الشهر،و ستتحكم أنت أيضًا في المواقف التي قد تسبب اضطرابًا في العلاقة، وتأكد من اتباع حاستك السادسة، لأنها ستوجّهك للحفاظ على حياتك العاطفية على المسار الصحيح.

برج الدلو

هذا الشهر ستحاول الوصول إلى الشخص الذي تعتقد أنه مناسب لك ستقوم بتحليله جيدًا قبل الاقتراب منهم يمكنك محاولة السيطرة عليهم، ولا داعي للقلق لأن الأمور ستعمل في صالحك.

برج الحوت

تتباهى بكل الصفات التي يمتلكها شريكك أو التي حققها شريكك ستشعر بالفخر بشريكك أيضًا، ستكون الأشياء بينكما مثالية وقد يحسدك الآخرون على نفس الشيء.