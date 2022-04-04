الكشف الطبى وعلاج 400 ألف مواطن فى دمياط خلال 3 أشهر

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا أبوصير، استطاعت تقديم خدماتها إلى عدد 466470 مواطنًا على مستوى محافظة دمياط، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، عن طريق المراكز الطبية والوحدات الصحية المنتشرة في ربوع المحافظة.

وأكمل وكيل وزارة الصحة في دمياط، في تصريحات صحفية له، أنه تم تقديم خدمات العيادات الخارجية لعدد 116545 مواطنًا، وتقديم خدمات الطوارئ لعدد ٥٢٥٦٥ مواطنًا، وتقديم خدمات طب الأسنان لعدد ٥٠٦٨٢ مواطنًا وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لعدد ٥٤٧٨ مواطنًا، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٥٧١٤١ مواطنًا، وتقديم خدمات متابعة الحوامل لعدد ١٣٢١٨ مواطنًا، وتقديم خدمات فحص ما قبل الزواج لعدد ٤٤٩٤ مواطنًا.

وتقديم خدمات المعامل لعدد ٧٥٢٨٧ مواطنًا، وتقديم خدمات الأشعة لعدد ٢٢٨٠ مواطنًا، وتقديم خدمات التطعيمات لعدد ٥٠٢٨٠ طفلًا، وتقديم خدمات متابعة الأطفال لعدد ٣١٦٧٩ طفلًا، وتقديم خدمات فحص الغدة الدرقية لحديثي الولادة لعدد ٦٢٥١ رضيعًا، وتقديم خدمات صرف الألبان العلاجية لعدد ٥٧٠ طفلًا.

وتم ذلك من خلال خطة إدارة الرعاية الأساسية لخدمة المواطنين داخل محافظة دمياط، من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على مستوى المحافظة لتقديم خدماتها لجميع المواطنين.