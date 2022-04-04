السجن 3 سنوات لصاحب محل ملابس متهم بحيازة هيروين وسلاح في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية صاحب محل ملابس بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لحيازته مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بغير تصريح سلاح ناري فرد خرطوش.

ترجع وقائع القضية رقم 869 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق بورود معلومات سرية لضباط المباحث عن قيام "م إ ع ع" 41 عاما صاحب محل ملابس، ومقيم النحال، بالاتجار في المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة توجهت مأمورية لضبطه وعثر بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و45 لفافة من مخدر الهيروين تزن 10 جرامات.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق بمعرفة محمود عزب، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.