الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لصاحب محل ملابس متهم بحيازة هيروين وسلاح في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية صاحب محل ملابس بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لحيازته مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بغير تصريح سلاح ناري فرد خرطوش.

ترجع وقائع القضية رقم 869 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق بورود معلومات سرية لضباط المباحث عن قيام "م إ ع ع" 41 عاما صاحب محل ملابس، ومقيم النحال، بالاتجار في المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة توجهت مأمورية لضبطه وعثر بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و45 لفافة من مخدر الهيروين تزن 10 جرامات.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق بمعرفة محمود عزب، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق السجن 3 سنوات مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل مدرسة ابتدائي للتحقيق

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان