الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

موعد اذان المغرب في 3 رمضان 2022 - 1443

آذان المغرب
آذان المغرب

موعد اذان المغرب في 3 رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تصاعدت حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ السحور.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد آذان المغرب في المحافظات وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد ساعات الصيام 3 رمضان.

موعد اذان المغرب في 3 رمضان 2022

منذ استطلاع هلال شهر رمضان ويتصدر موعد آذان المغرب كافة المنصات الإلكترونية لرغبة الملايين من المواطنين في ضبط مواعيد نومهم و توقيت العودة من أعمالهم للحضور الإفطار في منازلهم خاصة مع الزحام المروري وأداء صلاة التراويح في المساجد حيث يؤذن لصلاة المغرب بالقاهرة في يوم 3 رمضان 1443 - 2022 في تمام الساعة 6:15 دقيقة مساءا فيما يؤذن المغرب في محافظة السويس في تمام الساعة 6:10 دقائق ويؤذن لصلاة المغرب في دمياط الساعة 6:14 دقيقة.

ويحدد مواعيد الصلاة وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي تعد الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد توقيت الأذان في مصر في جميع المحافظات الجمهورية.

موعد آذان الفجر في المحافظات 

يشغل موعد آذان الفجر بال الكثير من المسلمين، وذلك لضبط مواعيد تناول وجبة السحور وصلاة الفجر حيث يؤذن لصلاة الفجر في محافظة القاهرة الساعة 4:12 دقيقة وفي الإسكندرية يؤذن للفجر الساعة 4:16 دقيقة وفي قنا يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:12 دقيقة ويؤذن لصلاة الفجر في محافظة أسوان الساعة 4:14 دقيقة وفي محافظة بورسعيد الساعة 4:6 دقائق.

و يؤذن للفجر في شرم الشيخ في تمام الساعة 4:4 دقيقة وفي مدينة رأس غارب يؤذن للفجر الساعة 4:7 دقائق وفي دمنهور يؤذن للفجر الساعة 4:14 دقيقة.

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عدد ساعات الصيام وفقا للإمساكية الرمضانية 

موعد اذان المغرب في 3 رمضان 2022 وعدد ساعات الصيام من الكلمات الأكثر بحثا حالا حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:12 دقيقة في حين يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:15 دقيقة وبذلك تكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة 23 دقيقة فيما تؤدى صلاة العشاء الساعة 7:34 دقيقة مساءا يعقبها صلاة التراويح التي تقام في كافة مساجد الجمهورية.

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