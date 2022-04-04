مسلسل Suits بالعربى الحلقة 2.. تفاصيل تعرض هدى المفتى للتحرش

ظهرت النجمة هدى المفتي كضيفة شرف في ثاني حلقات مسلسل “سوتس بالعربي”، حيث تجسد دور أم (مي) وتتعرض للتحرش من مديرها فى العمل وللفصل التعسفي وتساعدها شركة المحاماة الكبيرة التي يعمل بها آسر ياسين (زين ثابت) المحامي الشهير ومساعده المبتدئ أحمد داوود (آدم منصور) في رفع قضية على مديرها المتحرش.

يأتي دور هدى المفتي ليلقي الضوء على واحدة من أهم القضايا الاجتماعية التي تهم نساء الوطن العربى وهو التحرش الجنسى أثناء العمل ويدعم أيضاً حملة #me_too التي تشجع النساء على نشر ما يتعرضن له من تحرش فى المنزل والشارع والعمل، حيث نشرت هدى (مى) قصتها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت للفصل التعسفى عندما اشتكت مديرها لإدارة الموارد البشرية بأنه تعدى عليها أثناء عملها متأخراً وبعد انصراف زملائها ليعقد ذلك الأمر قضيتها.

وقضية هدى المفتي (مي) هى القضية الأولى التي يتسلمها أحمد داوود (آدم منصور)، الشاب الطموح الذكي الذى نجح فى كسب ثقة المحامى الشهير آسر ياسين (زين ثابت) الذي عينه مساعداً له فى الشركة الكبيرة التي يعمل بها رغم المخاطر التي قد يتعرض لها الاثنان إذا ما انكشف سر آدم وهو عدم تخرجه من جامعة مرموقة.

وتحدد تلك القضية مصير آدم فى العمل الذى أمهله زين 48 ساعة للحصول على مفاتيح الحل لتلك القضية وربما تحدد مصير زين أيضًا.

مسلسل سوتس بالعربى هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود والنجمة تارا عماد، تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.