الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال أبريل

موالح
موالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
-يتم اضافة مادة ناشرة على جميع المبيدات أثناء عمليات الرش 
ثانيا: التسميد
- الشجارات تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 3ك سلفات نشادر + 1,5ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 2 لتر حامض هيوميك 
ب-الرش الورقي 
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما يأتي
300 جم  سلفات حديد + 300 جم زنك مخلبى +300 جم  منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا/ 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص) 
ثالثا: برنامج الري
اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5  56  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6  64  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8  72  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   88 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
-فى حالة حدوث إصابة باكاروس الموالح يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء
-بدء مقاومة ذبابة الفاكهة فى مزارع البرتقال الصيفى باستخدام اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء.
-يراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش الا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد (فترة ما قبل الحصاد (PHI فترة ما قبل الحصاد 15 ايام في الموالح.
- الرش لمقاومة عفن السرة في البرتقال أبو سرة مع نهاية هذا الشهر ومقاومة الأكاروسات.
- الاستمرار في مقاومة عفن السرة عند وصول نسبة التزهير لي 70%.
- متابعة الاصابة بالمن والتربس والذبابة البيضاء والبقة الخضراء ومقاومتها حسب التوصيات.

لزراعة تصدر نشرة بالتوصيات لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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