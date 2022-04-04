استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعائدات السندات الأمريكية بعد أن أدت بيانات قوية بشأن الوظائف إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.43 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1927.50 دولار.



وارتفع الدولار بشكل قوي مع بداية الأسبوع بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع توقع برفع أسعار الفائدة بسرعة.



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين إلى 3.6 في المئة فقط الشهر الماضي وهو قوي بما يكفي إلى حد رهان المستثمرين على أنه سيعزز عزم مجلس الاحتياطي الاتحادي على معالجة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.



ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الآخرين بينما يؤدي ارتفاع عائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 24.63 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 984.67 دولار وارتفع البلاديوم 2.2 في المئة إلى 2326.18 دولار.

وفي وقت سابق ، يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1958.70 دولار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين "بحاجة إلى تحقيق السلام" ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.