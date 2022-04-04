الاتصالات: عدد مشتركى الهاتف الأرضى يقفز إلى 11.31 مليون

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت «الأرضي» في مصر إلى نحو 11.31 مليون مشترك بنهاية شهر يناير 2022 ، مقارنة بنحو 10.39 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 920 الف مشترك ، وسجلت نسبة النمو السنوية نحو 8.93 % والشهرية نحو 2.73 % بعد أن سجل عدد المشتركين نحو 11.01 مليون مشترك خلال ديسمبر 2021 بزيادة شهرية نحو 300 الف مشترك.

وأضاف التقرير، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، عن تراجع كبير في إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول بعد ان سجل نحو 93.37 مليون مشترك بنهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 97.76 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2021 بتراجع شهري 9.74 % بنحو 10.08 مليون عميل بعد أن سجل عدد المشتركين في ديسمبر 2021 نحو 103.45 مليون مشترك، وبانخفاض سنوي قدره 4.39 مليون مشترك، بنسبة 4.49 % ، وارجع التقرير نسبة الانخفاض الملحوظ في أعداد مشتركي المحمول خلال يناير إلى اتباع تعليمات الاتحاد الدولي للاتصالات بنشر أعداد الاشتراكات النشطة خلال أخر ثالث أشهر، بدًلا من الخطوط المسجلة.

89.93 % نسبة انتشار خدمة الهاتف المحمول

ولفت التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 89.93% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 95.87% عن نفس الفترة عام 2021 بانخفاض شهري بلغت 9.85%، بعد أن سجلت نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو 99.78% خلال ديسمبر 2021 عليه وبتراجع سنوي 5.94 %.

وعن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت في مصر بلغ نحو 104.68مليون مشترك بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 108.15 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغ 2.47 مليون خط، وشهرية بلغت 9.78 مشترك بعد أن سجل إجمالي المشتركين في ديسمبر 2021 نحو 114.46 مليون مشترك.

وأوضح أن السعة الحالية للهاتف الثابت «الأرضي» سجلت نحو 23.88 مليون خط بنهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 24.85 مليون خط عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع شهري 1.04 %، بعد أن سجل في ديسمبر 2021 نحو 24.13 مليون خط، وبتراجع سنوي نحو 3.93%.

1532 سنترال في مصر

وبين التقرير أن إجمالي عدد السنترالات سجل نحو 1532 سنترال بنهاية يناير الماضي، بمعدل نمو 1.39 % منها نحو 1072 سنترالًا في الريف بمعدل نمو 1.90 %، في حين استحوذ القطاع المنزلي علي نحو 89% من إعداد مشتركي الهاتف الأرضي تلاه القطاع التجاري بنحو 9% وأخيرًا القطاع الحكومي بنحو 2%.

وذكرالتقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل 10.9% بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 7.77% عن نفس الفترة عام 2021 بمعدل نمو سنوي 3.14%، وشهري 2.83% بعد أن سجل في ديسمبر 2021 نحو 10.6%.

مؤشرات قطاع الاتصالات

مؤشرات الهاتف المحمول