الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل القفز من ارتفاع 18 ألف قدم.. رانيا يوسف:«عيلة وعايزة أرجع»

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف أثناء استعدادها لصعود الطائرة حتى تقفز من ارتفاع 18 ألف قدم فوق شرم الشيخ:" أنا عيلة وعايزة أرجع في كلامي".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج نجوم السماء المذاع عبر فضائية ON، أنها تشعر بالرعب، قائلًة: "بيقولك هنقفز من على ارتفاع 18 ألف قدم، أنا مرعوبة ورجلي بتخبط في بعض".

وأعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها  بتجربة القفز، قائلة:"النطة من الطيارة انتحار، بس المنظر من فوق هايل ويستاهل".

برنامج "نجوم السماء"، ويعرض البرنامج بشكل يومي على مدار الشهر الفضيل ، ويستضيف نجما في كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاى دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وفى كل حلقة يكشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات في كل أنحاء مصر، وهذه هي المرة الأولى في العالم أن يتم تقديم برنامج سكاي دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير في الأهرامات وسقارة والفيوم ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والنوبة والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.

رانيا يوسف برنامج “نجوم السما” أخبار رانيا يوسف رانيا يوسف تقفز قفز بالمظلة

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