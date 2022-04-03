رئيس حى غرب سوهاج: تركيب بلاط «أنترلوك» فى 9 شوارع بمنطقة العارف بالله

أكد الدكتور أحمد الشطوري رئيس حي غرب بسوهاج، أنه جاري الاستمرار في أعمال تركيب البلاط الأنترلوك بفرعيات منطقة العارف بالله بعدد 9 شوارع.



وأفاد الشطوري على أنه جاري العمل والتنسيق بشأن إستكمال تركيب البلاط الأنترلوك للشوارع الأقل من 6 أمتار بمناطق وقطاعات حي غرب بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع كفاءة الشوارع والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.



وذكر رئيس الحى أنه جاء ذلك من أجل النهوض بالشوارع الفرعية ورفع المستوي الجمالي بالشوارع والحارات.

وشنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج و بالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف، رئيس شرطة المرافق بسوهاج، لليوم الخامس على التوالي، حملة مسائية وصباحية مكبرة على المحلات والمقاهي والمطاعم بنطاق الحي لمواجهة التعدى على الطريق و رفع الإشغالات من الطريق العام.

وبدأت الحملة عملها في الساعات الأولى من صباح اليوم بمشاركة ضباط شرطة المرافق بسوهاج بقيادة الرائد حازم أبو حسوب بالمرور على المقاهى والكافيهات لرفع الإشغالات التي تعرقل سير الطريق العام بنطاق الحي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشطوري، رئيس حى غرب سوهاج، إنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يتم تنفيذ حملات صباحاً ومساءً بنطاق حي غرب لمنع الباعة الجائلين والمحلات من الاستيلاء على قارعة الطرق ورفع الإشغالات من الشوارع.

وأشار الشطوري الى أن الحملة المسائية التى تمت اليوم أسفرت عن تحرير عدد ٧ محاضر إشغال طريق و٢٦ مضبوطات متنوعة.

ولفت رئيس الحى أنه تم المرور على منطقة المخبز الألي وشارع الجرجاوية ومنطقة الحويتي وأن الحملة قد أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامة فورية وضبط ومصادرة ١١ شيش و٢٦ مضبوطات متنوعة.



وأكد أن الحملات مستمرة ليلاً ونهاراً لمتابعة رفع المخلفات من الشوارع بجانب محاربة الاشغالات.