الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حى غرب سوهاج: تركيب بلاط «أنترلوك» فى 9 شوارع بمنطقة العارف بالله

تركيب أنترلوك
تركيب أنترلوك

أكد الدكتور أحمد الشطوري رئيس حي غرب بسوهاج، أنه جاري الاستمرار في أعمال تركيب البلاط الأنترلوك بفرعيات منطقة العارف بالله  بعدد 9 شوارع.
 

وأفاد الشطوري على أنه جاري العمل والتنسيق بشأن إستكمال تركيب البلاط الأنترلوك للشوارع الأقل من 6 أمتار بمناطق وقطاعات حي غرب بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع كفاءة الشوارع والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.
 

وذكر رئيس الحى أنه جاء ذلك من أجل النهوض بالشوارع الفرعية ورفع المستوي الجمالي بالشوارع والحارات.

 

وشنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج و بالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف، رئيس شرطة المرافق بسوهاج، لليوم الخامس على التوالي، حملة مسائية وصباحية مكبرة على المحلات والمقاهي والمطاعم بنطاق الحي  لمواجهة التعدى على الطريق و رفع الإشغالات من الطريق العام.

 

وبدأت الحملة عملها في الساعات الأولى من صباح اليوم بمشاركة ضباط شرطة المرافق بسوهاج بقيادة الرائد حازم أبو حسوب بالمرور على المقاهى والكافيهات لرفع الإشغالات التي تعرقل سير الطريق العام بنطاق الحي.

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشطوري، رئيس  حى  غرب سوهاج، إنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج  يتم تنفيذ حملات صباحاً ومساءً بنطاق حي غرب لمنع الباعة الجائلين والمحلات من الاستيلاء على قارعة الطرق ورفع الإشغالات من الشوارع.

 

وأشار الشطوري الى أن الحملة المسائية التى تمت اليوم أسفرت عن  تحرير عدد ٧ محاضر إشغال طريق و٢٦ مضبوطات متنوعة.

 

ولفت رئيس الحى أنه تم المرور على منطقة المخبز الألي وشارع الجرجاوية ومنطقة الحويتي وأن الحملة قد أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامة فورية  وضبط ومصادرة ١١ شيش و٢٦ مضبوطات متنوعة.


وأكد أن الحملات مستمرة ليلاً ونهاراً لمتابعة رفع المخلفات من الشوارع بجانب محاربة الاشغالات.

تعليم سوهاج عملة حملة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

إيران: من المهم حاليا رفع الحصار الإنسانى بشكل كامل عن اليمن مع استمرار وقف إطلاق النار

موقع بوابة مصر الرقمية وأبرز خدمات التموين في شهر أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان