«تشجع على القتل».. تحذيرات من فيديوهات «الدب الأزرق» على «تيك توك»

حذرت السلطات البريطانية، الآباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة مطالبة إياهم بمنع أطفالهم من مشاهدة مقاطع فيديو مرعبة على موقع "تيك تيوك"، لحساب يُدعى "Huggy Wuggy".

ويأتي التحذير بعد أن ذكرت شرطة دورست أن أطفال السنة الأولى شوهدوا وهم يقلدون أفعال شخصية "الدب ذو الأسنان المدببة" التي يقدمها الحساب على موقع تيك توك، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتغني الشخصية الشبيهة بالدب الأزرق حول "العناق والقتل" وتدعو المشاهدين "لالتقاط أنفاسهم الأخيرة"، فيما تم مقارنتها بجنون Killer Clown ، الذي اجتاحت البلاد قبل بضع سنوات.

صورة لعبة الدب

ووفق الصحيفة يقال إن الأطفال أصيبوا بصدمة نفسية من مقاطع فيديو تيك توك هذه، والتي بدأت كلعبة ألغاز ترى الشرير "Huggy" يطارد اللاعبين في مصنع ألعاب.

ويمكن أيضًا العثور على لعبة الألغاز هذه على موقع يوتيوب YouTube وكذلك موقع Roblox ولكن ليس لها تصنيف عمري مما يعني أن المحتوى لم تتم تصفيته.

وقال كريس كونروي، مسؤول الحماية الإلكترونية في شرطة دورست: "هناك مقاطع فيديو وأغاني صنعها أشخاص، وظهرت على يوتيوب وتيك توك باستخدام هذه الصور الرسومية تمامًا لهذه الشخصية الشبيهة بالدب ذو الأسنان الحادة"، مشيرا إلى أنه يقوم على مخاوف القفز والأشياء التي لا يجب أن يتعرض لها الأطفال.

ووفق أحد السطور المرعبة التي يتم نشرها مع هذه الفيديوهات لهذه الشخصية: "يمكنني أن أحضنك هنا إلى الأبد، حتى تتنفسا أنفاسكما الأخيرة معًا، أسناني حادة وجاهزة وهي مميتة"، في تحريض كبير على العنف والقتل.

كما يدعو الدب الأزرق الناس إلى "الاتكاء بشدة في عناق قد يكسر العمود الفقري".

وقالت ريا فيرن، وهي أم لطفلين، إنها اعتقدت في البداية أن الدب غير ضار عندما سألها ابنها البالغ من العمر خمس سنوات عن ذلك بسبب الاسم.

فيما قال الشاب البالغ من العمر 35 عامًا، من إيتوال، ديربيشاير، إنه كان يوجه أسئلة لهذه الشخصية التفاعلية حول ما إذا كان يحب الحلوى، وكان مصرا بأنه شخص شرير ويقتل الناس.