مايسة عطوة: مسلسل الاختيار يوثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمسلسل الاختيار 3، مؤكدة أنه كشف حجم العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.

وقالت النائبة مايسة عطوة، أن المشاهد التي تم عرضها من خلال مسلسل الاختيار 3، أعادت لنا ذكريات ملحمة الشعب المصري للوقوف ضد الإخوان الإرهابية، وما أرتكبته في حق الوطن .

وأوضحت النائبة البرلمانية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، أنه لمنتهي الفخر لكل مصري أصيل كان جزء من ثورة 30 يونيو وانتصر بفضل الله وجيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة على أقذر جماعة إرهابية عرفها التاريخ.

وأكملت مايسة عطوة، إن مسلسل الاختيار بكل أجزائه الثلاثة من روائع الإنتاج المصري، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة، وكان من الضروري تعريف المجتمع بها، خاصة وأن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة.

وتابعت: هذا العمل التاريخي له دور كبير فى كشف الحقائق التي لا يعلمهم الجميع، وما كان يفعله اللإخوان الإرهابية وحلفائهم من أجل هدم الدولة المصرية، كما أن المسلسل الدرامي كشف عن الدور الوطني الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في انقاذ مصر من حكم الإخوان والعبور بها إلى بر الأمان.

ووجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش.

وطالبت بالمزيد من هذه النوعية من الأعمال الدرامية تمس المجتمع المصري، وتوضح بطولات الجيش والشرطة للأجيال القادمة.

وتصدر«الاختيار 3» التريند منذ أن طرح المخرج بيتر ميمي برومو العمل؛ نظرًا لأنه يترقبه الجمهور بشغف كبير منذ عرض البرومو الخاص بالعمل، خاصة أن الجزأين السابقين حققا نجاحًا واسعًا.