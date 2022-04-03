إحالة عاطل للجنايات بتهمة الإتجار في «الحشيش» بأكتوبر

أحالت النيابة العامة ، عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسا بحيازة كمية من (مخدر الحشيش) بقصد الاتجار فيها بمنطقة السادس من أكتوبر.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة ثالث أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عاطل ، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى الدراجات البخارية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته الحشيش المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.