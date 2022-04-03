خطوات استئناف الدراسة فى جامعات أوكرانيا: سفارة مصر تعلن التفاصيل للطلاب

أعلنت سفارة مصر لدى أوكرانيا تفاصيل استئناف الدراسة عن بعد "أونلاين"، للطلاب المصريين.

وأوضحت جامعة "كرازان" الأوكرانية، ومقرها مدينة "خاركيف"، أنه سيتم استئناف الدراسة في مجال الطب عن بعد للعام الدراسي 2021-2022 للطلاب الأجانب، وكذلك المصريين، مشيرةً إلى عدم إمكانية الدراسة في الأنشطة العملية داخلها نظرًا للأوضاع داخل أوكرانيا.

تفاصيل الدراسة في جامعة كرازان في أوكرانيا

تأدية التدريب العملي أونلاين

وقالت الجامعة الأوكرانية: "يمكن للطلاب الحصول على تقارير الأنشطة العملية خلال ممارستهم التدريب في المستشفيات الخاصة أو الحكومية داخل بلدانهم، وفقًا لدورات التدريب هناك، ومن ثم الحصول على تقرير التدريب العملي لتقديمه إلينا".

وأضافت أن تقرير التدريب العملي يجب أن يشمل تقدير حول مستوى المهارات العملية المكتسبة خلال فترة التدريب من قبل الطبيب الذي أشرف على تلك الفترة.

وكذلك، أكدت جامعة "بوجومولتس" الأوكرانية بشأن استئناف الدراسة عن بعد للطلاب الأجانب، في ظل الأوضاع التي تشهدها كييف.

خطاب جامعة بوجومولتس لسفارة مصر

الدراسة في جامعة بوجومولتس

وأخطرت الجامعة الأوكرانية، سفارة مصر لدى كييف، بتفاصيل استئناف الدراسة عن بعد، والشروط والمستندات التي يجب توافرها لذلك.

وأكدت الجامعة الأوكرانية، في رسالتها للسفارة المصرية، أنها استئنافت العملية التعليمية عن بعد.

وقالت: "يمكن للجامعة الطبية الوطنية مواصلة عملية التدريس للطلاب المصريين عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أنه لا يمكن توفير معلومات حول التعاملات المادية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع ضغط العمل على موظفي الجامعة.