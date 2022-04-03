الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خطوات استئناف الدراسة فى جامعات أوكرانيا: سفارة مصر تعلن التفاصيل للطلاب

سفارة مصر لدى أوكرانيا
سفارة مصر لدى أوكرانيا

أعلنت سفارة مصر لدى أوكرانيا تفاصيل استئناف الدراسة عن بعد "أونلاين"، للطلاب المصريين. 

وأوضحت جامعة "كرازان" الأوكرانية، ومقرها مدينة "خاركيف"، أنه سيتم استئناف الدراسة في مجال الطب عن بعد للعام الدراسي 2021-2022 للطلاب الأجانب، وكذلك المصريين، مشيرةً إلى عدم إمكانية الدراسة في الأنشطة العملية داخلها نظرًا للأوضاع داخل أوكرانيا.

تفاصيل الدراسة في جامعة كرازان في أوكرانيا

تأدية التدريب العملي أونلاين

وقالت الجامعة الأوكرانية: "يمكن للطلاب الحصول على تقارير الأنشطة العملية خلال ممارستهم التدريب في المستشفيات الخاصة أو الحكومية داخل بلدانهم، وفقًا لدورات التدريب هناك، ومن ثم الحصول على تقرير التدريب العملي لتقديمه إلينا".

وأضافت أن تقرير التدريب العملي يجب أن يشمل تقدير حول مستوى المهارات العملية المكتسبة خلال فترة التدريب من قبل الطبيب الذي أشرف على تلك الفترة.

وكذلك، أكدت جامعة "بوجومولتس" الأوكرانية بشأن استئناف الدراسة عن بعد للطلاب الأجانب، في ظل الأوضاع التي تشهدها كييف.

خطاب جامعة بوجومولتس لسفارة مصر

الدراسة في جامعة بوجومولتس

وأخطرت الجامعة الأوكرانية، سفارة مصر لدى كييف، بتفاصيل استئناف الدراسة عن بعد، والشروط والمستندات التي يجب توافرها لذلك.

وأكدت الجامعة الأوكرانية، في رسالتها للسفارة المصرية، أنها استئنافت العملية التعليمية عن بعد.

وقالت: "يمكن للجامعة الطبية الوطنية مواصلة عملية التدريس للطلاب المصريين عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أنه لا يمكن توفير معلومات حول التعاملات المادية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع ضغط العمل على موظفي الجامعة.

أوكرانيا مصر سفارة مصر الجامعة الأوكراني الدراسة عن بعد اون لاين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الاختيار 3 الحلقة 2.. أول ظهور للواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان