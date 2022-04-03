الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 2.. السجل الأسود للإرهابي مجدي سالم

مجدي سالم
مجدي سالم

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3»، ظهور الإرهابي مجدي سالم، والذي كان يقود قادة الجهاد بسجن المرج، وهو أحد المخططين والمشاركين في تفجيرات دور العرض السينمائي منها سينما فاتن حمامة في تسعينات القرن الماضي، وأحد الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمهم.

وترصد «الدستور» معلومات عن الإرهاب مجدي سالم:

-مجدي سالم، هو محامي مقيم في تركيا ولد في مصر، ويعتبر أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا.

-عمل كساعٍ مالي داخل شبكة القاعدة هناك كان يساعده دائما ويسترن باسمه  محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري يعمل خبيراً في تيسير تنظيم القاعدة، وساع مالي أيضاً مقره تركيا.

-مؤسس تنظيم "طلائع الفتح" عام 1992، والذي ظل طوال السنوات العشر الأخيرة يعمل على تجنيد الشباب وضمهم لصفوف الإرهابيين، وتصديرهم لاحقا للانضمام لتنظيمات متطرفة كالقاعدة وداعش.

-كان ضمن اللجنة التي شكلتها الرئاسة المصرية في عهد الرئيس الإخواني مرسي مايو 2013 للتفاوض مع العناصر التكفيرية في شمال سيناء للإفراج عن 7 جنود مختطفين.

ملحمة «الاختيار 3»
ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

تنظيم القاعدة شرم الشيخ التسعينات شهر رمضان مسلسل الاختيار الرئاسة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

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