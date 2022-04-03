عودة الخدمات العلاجية مرة أخرى بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

ناقش الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، خطة وزارة الصحة بشأن عودة الخدمات العلاجية مرة أخرى للحالات غير المصابة بفيروس كورونا، بعد موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة عليها بعد انخفاض إصابات كورونا.

قررت إدارة المستشفى إقرار خطة جديدة بعد انخفاض الإصابات بكورونا وهي كالآتي: تقديم الخدمة الطبية بغرفة العمليات للحالات العادية غير المصابة بفيروس كورونا، وأيضا تقديم الخدمة الطبية بالعناية المركزة بقوة 10 أسرة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية بالعناية المركزة للأطفال للحالات العادية بقوة 6 أسرة.

وتابعت الإدارة في خطتها أيضا حجز الحالات العادية بأقسام الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجراحات المختلفة، وتخصيص مبنى منفصل خاص بالعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وأيضا استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالمستوصف الطبي بمسجد الوحدة تحت إشراف إدارة المستشفى.

كما يتم استمرار تقديم الخدمة الطبية بصيدليات نفقة الدولة والعلاج الطبيعي وعيادة الباطنة والنساء والتوليد بالمركز الطبي تحت إشراف إدارة المستشفى، ويتم استمرار تقديم الخدمة الطبية بالأقسام التي لم يحدث بها

اي تغيرات منذ بداية جائحة كورونا، ويتم العمل بالاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة.