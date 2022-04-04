قبطى يصنع فانوس رمضان بطول 15 مترا (فيديو)

عندما تضع قدمك داخل شوارع "شبرا مصر" ستشاهد ملحمة وطنية بين الأقباط والمسلمين، حيث يتكاتف الجميع لتعليق الزينة والفوانيس في الشوارع و الميادين، ويحرص أصحاب المحلات التجارية بخلق أجواء رمضانية رائعة يحتفل بها المسلمون والأقباط، كما تشاهد أحد الأقباط يعرض فانوس بطول 15 مترًا لنشر البهجة بين الأهالي.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر، أكبر فانوس رمضان بشبرا مصر، ويصل طوله إلى 15 مترًا.

وقال "أمير غطاس"، تاجر قبطي: "انتظر حلول الشهر الكريم مع المسلمين؛ وذلك بسبب الأجواء الرائعة التي تنتشر في جميع الشوارع والأحياء والترابط القوي بين المسلمين والأقباط، الأهالي هنا يقومون بتعلق الزينة والفوانيس مع بعض ما فيش فرق بين مسلم و قبطي".

ترابط ونسيج اجتماعي بين الأقباط والمسلمين بشبرا

"اللي عاوز يشوف مصر يجي شبرا مصر" بتلك الكلمات الدلالية، أوضح "أمير" قوى الترابط والنسيج الاجتماعي بين الأقباط والمسلمين، لذلك قام بصنع أكبر فانوس رمضان يصل طوله إلى 15 مترًا للاحتفال بالأجواء الرمضانية مع المسلمين، وقام بعرض منتجات رمضان بأسعار مناسبة لجميع الفئات، حيث تبدأ الأسعار من 5 جنيهات إلى 70 جنيهًا باختلاف الأحجام والمادة الخام.

جميع المنتجات صناعة مصرية

وأضاف "أمير"، أن جميع المنتجات الموجودة في الأسواق مصنوعة بأيادي مصرية، وذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الصناعة المصرية والاهتمام بها، وذلك كان سببًا في إدخال البلاستيك والأخشاب والأقمشة في صناعة الفوانيس والزينة".