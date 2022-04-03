الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع لمناقشة الاستفزازات فى بوتشا الأوكرانية غدًا

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، مساء اليوم الأحد، أن موسكو طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع غدا الإثنين، على خلفية استفزازات متطرفين أوكرانيين في بوتشا، حسبما أورد الإعلام الروسي.

 

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنشاء "آلية خاصة" للتحقيق في "الجرائم" الروسية في أوكرانيا، واعدا بمعاقبة "كل شخص" مسئول بعد العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا.

 

وقال زيلينسكي في مداخلة مصورة: "قررت إنشاء آلية قضائية خاصة في أوكرانيا للتحقيق والمحاكمة في كل جريمة ارتكبها غزاة بلادنا"، موضحا أن الآلية ستضم "خبراء محليين ودوليين ومحققين ومدعين وقضاة".

 

وحمل الرئيس الأوكراني، القيادة الروسية مسئولية قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.

 

وقال: "أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم. هذه الأنواع من الأوامر. وهناك مسئولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب... عن إطلاق النار في مؤخر الرأس".

روسيا مجلس الأمن استفزازات أوكرانية بوتشا الأوكرانية عقد جلسة دميتري بوليانسكي مندوب روسيا

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