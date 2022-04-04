الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الخروب والعرقسوس» الأبرز.. فوائد المشروبات الرمضانية

عرقسوس
عرقسوس

في شهر رمضان المبارك، يحرص الجميع على تناول السوائل فور سماع آذان المغرب مباشرة، خاصة في هذه الأيام في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ولكن هل يمكن اعتبار جميع المشروبات متاحة خلال شهر رمضان، أم أن هناك موانع يجب الابتعاد عنها، ومشروبات يفضل أن نضعها في الأولوية خلال الشهر الفضيل.

في السطور التالية نسلط الضوء على عدد من المشروبات الطبيعية والمفيدة والتي يمكن الاعتماد عليها في شهر رمضان.

المياه:
في زحمة المشروبات الكثيرة المتوفرة خلال شهر رمضان المبارك يغفل كثيرون عن شرب الماء الذي هو مهم جدا للجسم ولا تغني المشروبات عنه بشكل كامل، بل يجب أن يتناول الإنسان 8 أكواب من الماء مقسمين على ساعات الفطار بين الفطار والسحور.

وذكر المعهد القومي للتغذية، أن عدم الاهتمام بشرب الماء في شهر رمضان المبارك، وخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات أثناء فترات الصيام، فقد يؤدي إلى أضرار خطيرة منها تركيز البول وتكوين الحصوات على الكلى، بالإضافة إلى أضرار أخرى خاصة مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر.

 

قمر الدين:
يعتبر قمر الدين مشروب رمضاني بامتياز، ويحتوي قمر الدين على عدد من الفوائد، حيث يتكون من المشمش الغني بفيتامين ا ومن المعروف أن فيتامين أ يساعد على تقوية الإبصار، وتنشيط جهاز المناعة لمقاومة الأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الجسم، ولكن لا ينبغي أن يتم تناوله بكميات كبيرة خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض السكر والكبد.

 

العرقسوس:

يتجاهل الكثير من الناس تناول مشروب العرقسوس سواء كان ذلك في شهر رمضان رمضان المبارك أو غيره ولكن لا يدركوا فوائده الكبيرة التي يضمها هذا المشروب، فهو يحتوي على سعرات حرارية عالية جدا من شأنها أن تفتح الشهية، وتحسن عملية الهضم وتقلل من أعراض التهاب المعدة.

 

الخروب:

يعتبر شراب الخروب البارد من المرطبات في شهر رمضان وفي الصيف بشكل عام، كما أنه يعمل على إدرار البول، ومقوي عام للمعدة بالإضافة إلى أنه يعمل أيضا على علاج القولون العصبي، وقد ينشط أيضا إفراز المرارة، وينشط حركة الأمعاء.

شهر رمضان كبار السن المعهد القومي للتغذية جهاز المناعة العرقسوس علاج القولون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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