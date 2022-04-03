لا وفيات.. المغرب يسجل 54 إصابات جديدة بكورونا و38 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات جراء الفيروس.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.163.526 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.060 وفاة.

وأشارت النشرة إلى أنه تم التأكد، من 38 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.146.704.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2799 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.299.185 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من سنة 2020.

حتى أمس، تلقى 10 آلاف و554 شخصا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 6 ملايين و155 ألفا و164 شخصا.

وذكرت الوزارة- في بيان، لها السبت أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونًا و789 ألفا و664 شخصا حتى اليوم، كما أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونا و263 ألفا و495 شخصا حتى اليوم.