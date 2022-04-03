الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: انتظام إنتاج الخبز المدعم طوال شهر رمضان

الخبز
الخبز

أجرت وزارة التموين، اليوم، عددًا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:- 

انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرف الدقيق للمخابز طوال رمضان

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم، ويتم صرف الدقيق المدعم للمخابز وإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، كما أن المخابز التي تبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوالًا زنة الجوال 100 كيلوجرام، تعمل من الساعة 7 صباحًا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الخبز للمواطنين، خاصة الأخوة المسيحيين على مدار اليوم.
https://www.dostor.org/4047522


محافظ بورسعيد: قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضى الزراعية وصوامع المحافظة

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاته لمتابعة الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، ومسئولى الصوامع والمطاحن، ومديرية التموين ومديرية الزراعة ومنطقة شرق بورسعيد.

خلال الاجتماع وجه محافظ بورسعيد بعمل قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

https://www.dostor.org/4047558


السكر الأبيض يستقر عند 10 آلاف جنيه للطن

ثبتت أسعار السكر لدى تجار الجملة، في السوق المحلية، لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات الأحد 3-4-2022، بعدما قفزت الأسعار، على مدار يومين متتاليين، بمقدار 150 جنيهًا في الطن، كما استمرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي في الحفاظ على نفس مستوياتها المرتفعة، لليوم السادس علي التوالي.

https://www.dostor.org/4047422


أسعار الأرز الأبيض والشعير لدى التجار 

شهدت أسعار الأرز ثباتًا، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد 3 أبريل 2022، ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

واستقرت أسعار الأرز الأبيض، والشعير، لليوم السادس على التوالي، وذلك بعدما انخفضت أسعار الأرز الأبيض، الإثنين الماضي، واستمرت أسعار الأرز الشعير في الثبات على نفس مستوياتها المنخفضة.

https://www.dostor.org/4047467

الأراضي الزراعية رمضان وزارة التموين شهر رمضان وزارة التموين والتجارة الداخلية الاراضي الزراعي شهر رمضان المبارك

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وائل لطفي

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