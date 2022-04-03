«الدستور» يرصد أبرز إعلانات رمضان 2022

مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2022، تظهر عدد كبير من إعلانات رمضان 2022 التي يكون أبطالها نجوم الفن والطرب، ليتصدر عدد كبير من الإعلانات محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرصد "الدستور" أبرز إعلانات رمضان 2022، في سياق السطور التالية.

إعلانات رمضان 2022.. العسيلي وروبي



ظهر الثنائي، الفنان محمود العسيلي، والفنانة روبي وكأنهما زوجان يعيشان تحت سقف بيت واحد، ويتحدثان عن مزايا الأجهزة الموجودة في منزلهما، في أغنية رشيقة الكلمات واللحن مميز وذكي ومختلف عن الإعلان السابق لنفس الشركة مع الفنانة روبي.

اعلانات رمضان 2022.. عمرو دياب



طل عمرو دياب على جمهوره العريض من خلال إعلانين دفعة واحدة، الأول لصالح إحدى شركات الاتصالات وفيه قدم أغنية بعنوان "اللي بينا حياة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وظهر في هذا الإعلان بصوته فقط وغابت صورته.

وظهر في الإعلان الثاني وقدم أغنية تحمل اسم "السر" من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن ألحان أحمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ياسمين وكريم عبد العزيز



حاز الثنائي كريم عبد العزيز، والفنانة ياسمين عبد العزيز على اهتمام الجمهور وتصدر الثنائي التريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجسد الثنائي عدد من الشخصيات المتنوعة من بينها الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي في فيلم الحفيد وشخصية الفنانة كريمة مختار.

تامر حسني وإليسا

وللعام الثالث شارك الفنان تامر حسني في الحملة الدعائية لإحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.

وظهر تامر حسني مع إليسا ويسرا وعدد من نجوم الفن في أغنية أفرح.



دينا ومني ذكي ونيللي



وأعادت إحدى شركات الاتصالات توزيع عدداً من أغاني الفنانة الراحلة سعاد حسني لكن بشكل عصري.

واجتمع لأول مرة الفنانة منى زكي، ونيلي كريم ودينا الشربيني في تقديم أغاني الإعلان.

وظهرت في الخلفية عدد من الفتيات اللاتي ارتدين ملابس سعاد حسني من بينها الفستان الأحمر الشهير في أميرة حبي أنا وفستانها في خلي بالك من زوزو.



شيرين عبد الوهاب



عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب للمشاركة في إعلانات رمضان بعد أن غابت عنها السنوات الماضية.

غادة عادل



شاركت الفنانة غادة عادل في إعلان لإحدى الشركات بعنوان "كده كده في الضمان".