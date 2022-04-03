الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدستور» يرصد أبرز إعلانات رمضان 2022

روبي
روبي

مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 2022، تظهر عدد كبير من إعلانات رمضان 2022 التي يكون أبطالها نجوم الفن والطرب، ليتصدر عدد كبير من الإعلانات محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرصد "الدستور" أبرز إعلانات رمضان 2022، في سياق السطور التالية.

إعلانات رمضان 2022.. العسيلي وروبي


ظهر الثنائي، الفنان محمود العسيلي، والفنانة روبي وكأنهما زوجان يعيشان تحت سقف بيت واحد، ويتحدثان عن مزايا الأجهزة الموجودة في منزلهما، في أغنية رشيقة الكلمات واللحن مميز وذكي ومختلف عن الإعلان السابق لنفس الشركة مع الفنانة روبي.

اعلانات رمضان 2022.. عمرو دياب


طل عمرو دياب على جمهوره العريض من خلال إعلانين دفعة واحدة، الأول لصالح إحدى شركات الاتصالات وفيه قدم أغنية بعنوان "اللي بينا حياة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وظهر في هذا الإعلان بصوته فقط وغابت صورته.

وظهر في الإعلان الثاني وقدم أغنية تحمل اسم "السر" من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن ألحان أحمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

ياسمين وكريم عبد العزيز


حاز الثنائي كريم عبد العزيز، والفنانة ياسمين عبد العزيز على اهتمام الجمهور وتصدر الثنائي التريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجسد الثنائي عدد من الشخصيات المتنوعة من بينها الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي في فيلم الحفيد وشخصية الفنانة كريمة مختار.

 

تامر حسني وإليسا

وللعام الثالث شارك الفنان تامر حسني في الحملة الدعائية لإحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.
وظهر تامر حسني مع إليسا ويسرا وعدد من نجوم الفن في أغنية أفرح.


دينا ومني ذكي ونيللي


وأعادت إحدى شركات الاتصالات توزيع عدداً من أغاني الفنانة الراحلة سعاد حسني لكن بشكل عصري.

txt

من هو الإرهابي كمال علام الذي ظهر اسمه في مسلسل «الاختيار 3»؟

واجتمع لأول مرة الفنانة منى زكي، ونيلي كريم ودينا الشربيني في تقديم أغاني الإعلان.

وظهرت في الخلفية عدد من الفتيات اللاتي ارتدين ملابس سعاد حسني من بينها الفستان الأحمر الشهير في أميرة حبي أنا وفستانها في خلي بالك من زوزو.


شيرين عبد الوهاب


عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب للمشاركة في إعلانات رمضان بعد أن غابت عنها السنوات الماضية.

 

غادة عادل


شاركت الفنانة غادة عادل في إعلان لإحدى الشركات بعنوان "كده كده في الضمان".

اعلانات رمضان رمضان 2022 أبرز اعلانات رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (1): تصنيع «الطرف الثالث» فى سراديب الجماعة الإرهابية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان